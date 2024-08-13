Мобілізація в Україні — як оформити відгул на роботі для візиту в ТЦК

Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Фото: google.com

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні з 18 травня 2024 року зобов'язані були оновити свої військово-облікові дані у ТЦК та СП. При цьому похід у відповідну установу вважається поважною причиною для відгулу на роботі. Але як бути з повісткою? Адже в такому випадку мова йде про чітко визначені дату та час прибуття до територіального центру.

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На це питання відповіла юристка Наталя Василюк у коментарі РБК-Україна.

Як пояснила правознавиця, звернення до ТЦК може бути вагомою причиною для отримання відгулу на роботі. Головне, правильно попередити керівництво про необхідність надання відгулу для візиту до територіального центру за повісткою.

Юристка радить попереджати роботодавця про необхідність відвідання ТЦК у письмовій формі, "щоб потім це можна було довести відповідною заявою, що йому потрібно з'явитися до ТЦК".

На основі такого повідомлення роботодавець має видати наказ про звільнення працівника від виконання обов'язків на необхідний час. Тож, у такому випадку співробітнику не можуть зарахувати відсутність на роботі як прогул.

Раніше ми писали, кому необхідно отримати довідку про зняття з військового обліку.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати військово-обліковий документ у "Дії".

Також ми інформували, коли громадянин України має уперше прийти до ТЦК та СП.