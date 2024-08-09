Снятие с военного учета — украинцам объяснили, как получить соответствующую справку

Работа в территориальном центре комплектования. Фото: suspilne.media

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Некоторые военнообязанные мужчины в Украине имеют правовой статус, который дает возможность постоянного проживания за границей, что подтверждается видом на постоянное место жительства. Это является основанием для обращения в ГМСУ, чтобы оформить документы для выезда за границу на постоянное проживание, что в свою очередь предполагает снятие с военного учета. При этом лицу необходимо получить справку о снятии с учета.

Как это сделать и какие нюансы, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.

Справка о снятии с военного учета — что это и кому нужна

Данная справка — это письменный документ, который выдают, если военнообязанное лицо снялось с учета в связи с выездом за границу на постоянное место жительства. Его можно получить в ТЦК и СП.

В справке должно быть указано, что лицо было снято с военного учета и у него изъяты военно-учетные документы именно в связи с выездом за границу.

Юристы подчеркнули, что именно этот документ является обязательным этапом выезда на ПМЖ для мужчин. Иначе пересечь границу не удастся.

Украинцы находятся в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

Как получить справку о снятии с военного учета

Справку о снятии с военного учета можно получить в ТЦК и СП, где лицо состоит на учете. Необходимо лично обратиться в территориальный центр, принеся с собой пакет документов и написав заявление.

К заявлению о снятии с военного учета необходимо приобщать следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

выписка из демографического реестра о месте регистрации;

военно-учетный документ;

разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ

документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).

Важные нюансы

Несмотря на то, что этот процесс кажется достаточно простым, получение справки о снятии с военного учета может быть затруднено. Основная причина того, что мужчины призывного возраста, которые обращаются с таким заявлением, могут быть направлены на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе. А если по результатам ВВК лицо признают пригодным, его могут мобилизовать.

Перед взятием справки о снятии с военного учета украинцам советуют обращаться за помощью к военному адвокату.

Ранее мы писали, могут ли вручать повестки мужчинам, исключенным из военного учета.

Напомним, мы сообщали, как получить военно-учетный документ в "Дія"

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