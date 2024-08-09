Снятие с военного учета — украинцам объяснили, как получить соответствующую справку

Украинцы, снятые с военного учета, должны получить справку — как это сделать
Некоторые военнообязанные мужчины в Украине имеют правовой статус, который дает возможность постоянного проживания за границей, что подтверждается видом на постоянное место жительства. Это является основанием для обращения в ГМСУ, чтобы оформить документы для выезда за границу на постоянное проживание, что в свою очередь предполагает снятие с военного учета. При этом лицу необходимо получить справку о снятии с учета.
Как это сделать и какие нюансы, рассказали специалисты юридической компании INSEININ.
Справка о снятии с военного учета — что это и кому нужна
Данная справка — это письменный документ, который выдают, если военнообязанное лицо снялось с учета в связи с выездом за границу на постоянное место жительства. Его можно получить в ТЦК и СП.
В справке должно быть указано, что лицо было снято с военного учета и у него изъяты военно-учетные документы именно в связи с выездом за границу.
Юристы подчеркнули, что именно этот документ является обязательным этапом выезда на ПМЖ для мужчин. Иначе пересечь границу не удастся.
Как получить справку о снятии с военного учета
Справку о снятии с военного учета можно получить в ТЦК и СП, где лицо состоит на учете. Необходимо лично обратиться в территориальный центр, принеся с собой пакет документов и написав заявление.
К заявлению о снятии с военного учета необходимо приобщать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- выписка из демографического реестра о месте регистрации;
- военно-учетный документ;
- разрешение с Миграционной службы о выезде за границу на ПМЖ
- документы, подтверждающие право пребывания в других странах (паспорт, вид и т.д.).
Важные нюансы
Несмотря на то, что этот процесс кажется достаточно простым, получение справки о снятии с военного учета может быть затруднено. Основная причина того, что мужчины призывного возраста, которые обращаются с таким заявлением, могут быть направлены на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе. А если по результатам ВВК лицо признают пригодным, его могут мобилизовать.
Перед взятием справки о снятии с военного учета украинцам советуют обращаться за помощью к военному адвокату.
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