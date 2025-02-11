Мобилизация в Украине 2025 — когда бронирование могут аннулировать

Военнообязанный оформляет документы в ТЦК. Фото: facebook.com/Vinobltck

Во время военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнообязанных мужчин могут быть забронированы критически важными для государства предприятиями, учреждениями или организациями. Такие граждане получают отсрочку. Однако по определенным причинам ее могут аннулировать. Более того, это могут сделать автоматически.

При каких обстоятельствах бронирование от мобилизации могут аннулировать и когда это происходит автоматически, объяснил юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

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Когда бронирование может быть аннулировано — основания

Так, по словам правоведа, отсрочка от мобилизации, полученная в рамках бронирования, может быть аннулирована по следующим причинам:

подача руководителя предприятия;

предприятие, учреждение, организацию лишили статуса критически важного;

срок действия бронирования закончился и он не был продлен;

действие трудового договора временно прекращено;

работника, который имел бронь, уволили.

Военнообязанный оформляет документы в ТЦК. Фото: facebook.com/120tro.vin

Когда осуществляется автоматическое аннулирование бронирования работника

Как отметил Михаил Лобунько, автоматическое аннулирование бронирования может произойти в следующих случаях:

Предприятие потеряло статус критически важного; Работник уволился с критически важного предприятия; Срок брони завершился и она не была продлена.

"Информация поступает в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов. На основании этого отсрочка аннулируется", — объяснил юрист.

Ранее мы сообщали, как военнообязанному в Украине правильно подать заявление на продление отсрочки.

Напомним, мы писали, могут ли мужчины оформить отсрочку из-за границы.

Также мы информировали, куда нужно обращаться мужчинам, если в "Резерв+" не отображается отсрочка.