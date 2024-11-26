Мобилизация в Украине — кому могут отказать в бронировании в декабре 2024 года

Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В ходе военного положения и всеобщей мобилизации некоторые украинские предприятия, учреждения или организации имеют право забронировать своих работников от мобилизации. Однако далеко не все военнообязанные мужчины могут получить бронь. Есть законные основания, по которым могут отказать.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало на портале b2bconsult.ua, объяснив, кому из мужчин могут отказать в бронировании и почему.

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Так, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 650 от 5 июня 2024 года, работодатель при представлении списков на бронирование работников должен указать следующие сведения о каждом военнообязанном работнике:

ФИО;

налоговый номер;

срок действия отсрочки;

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

дата уточнения военно-учетных данных;

военно-учетная специальность.

Подготовка важных документов. Фото: depositphotos.com

После подписания сформированного списка средствами портала "Дія" электронной цифровой подписью он проверяется Реестром военнообязанных на предмет наличия лица в указанном Реестре.

В случае, если сведения подтверждаются Реестром, бронирование и постановка на специальный военный учет сроком отсрочки осуществляется автоматически.

В соответствии с п. 19 Постановления условиями постановки на специальный военный учет в автоматическом режиме являются соблюдение военнообязанных следующих требований:

Нахождение на военном учете Наличие военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме) Вовремя обновленные данные пребывания на военном учете Отсутствие лица в розыске

Если эти условия соблюдены, то военнообязанному не могут отказать в бронировании.

В то же время адвокат подчеркнула, что отсутствие сведений о прохождении ВЛК не является основанием для отказа в бронировании и постановки на спецучет в автоматическом режиме.

П. 20 Постановления содержит основания, когда военнообязанный подлежит бронированию (о чем руководителю сообщается средствами Портала "Дія"), в частности:

отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о военнообязанном;

отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о пребывании военнообязанного в трудовых отношениях с государственным органом, предприятием, учреждением (т.е. сведений о пребывании в трудовых отношениях с бронирующим его предприятием).

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