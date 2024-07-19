Повестка на отправку — что она означает и кто из украинцев может получить в 2024 году

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: report.if.ua

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, ведь россия не останавливает свои террористические действия в отношении нашей страны. В этот период ВСУ оперативно пополняют свои ряды пригодными к военной службе гражданами. Перед этим вручаются повестки, которых сейчас несколько видов. Одна из таких — повестка на отправку.

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Что она означает, кому она вручается в 2024 году и что делать после получения такого документа, объясняет юрист юридической компании Prikhodko&Partners Диана Тернова.

Какие в Украине есть виды повесток

В Украине военнообязанным лицам могут вручить следующие повестки:

Повестка для уточнения данных. За ней необходимо явиться в ТЦК и СП и обновить свои военно-учетные данные. После лицо могут попросить пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. Мобилизационное распоряжение. Такой вид повестки дают после прохождения медицинской комиссии пригодному к службе лицу. Этот вид документа также часто называют: боевая повестка, повестка на отправку или повестка на прибытие на призывной участок.

Вручение повестки военнообязанному мужчине в Украине. Фото: УНИАН

Что значит повестка на отправку

Как объясняет юрист, повестка на отправку — это одна из форм письменного извещения-вызова военнообязанного гражданина в ТЦК и СП или соответствующую воинскую часть для того, чтобы завершить общую процедуру призыва на военную службу в рамках мобилизационных мероприятий во время военного положения в стране.

Именно этот документ является серьезным распоряжением и вызывает граждан для незамедлительного призыва в связи с мобилизацией.

В повестке должны быть указаны:

вид повестки;

ФИО;

год рождения;

адрес проживания;

место работы;

дата, время и адрес — когда и куда необходимо явиться;

уточнение по необходимым документам;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.

Тернова отметила, что повестка на отправку в период действия военного положения может предоставляться исключительно военнообязанным гражданам после прохождения ими ВВК и в случае отсутствия оснований для отсрочки от мобилизации.

Мобилизированные украинцы прибыли в ТЦК и СП. Фото: google.com

Что делать после получения повестки на отправку

Такая повестка обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации (точное время и место указаны в документе).

Лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр. Если человек служил в рядах ВСУ, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.

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