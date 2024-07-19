Повестка на отправку — что она означает и кто из украинцев может получить в 2024 году

Украинцам вручают повестки на отправку — что это и как действовать после получения
Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, ведь россия не останавливает свои террористические действия в отношении нашей страны. В этот период ВСУ оперативно пополняют свои ряды пригодными к военной службе гражданами. Перед этим вручаются повестки, которых сейчас несколько видов. Одна из таких — повестка на отправку.
Что она означает, кому она вручается в 2024 году и что делать после получения такого документа, объясняет юрист юридической компании Prikhodko&Partners Диана Тернова.
Какие в Украине есть виды повесток
В Украине военнообязанным лицам могут вручить следующие повестки:
- Повестка для уточнения данных. За ней необходимо явиться в ТЦК и СП и обновить свои военно-учетные данные. После лицо могут попросить пройти военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе.
- Мобилизационное распоряжение. Такой вид повестки дают после прохождения медицинской комиссии пригодному к службе лицу. Этот вид документа также часто называют: боевая повестка, повестка на отправку или повестка на прибытие на призывной участок.
Что значит повестка на отправку
Как объясняет юрист, повестка на отправку — это одна из форм письменного извещения-вызова военнообязанного гражданина в ТЦК и СП или соответствующую воинскую часть для того, чтобы завершить общую процедуру призыва на военную службу в рамках мобилизационных мероприятий во время военного положения в стране.
Именно этот документ является серьезным распоряжением и вызывает граждан для незамедлительного призыва в связи с мобилизацией.
В повестке должны быть указаны:
- вид повестки;
- ФИО;
- год рождения;
- адрес проживания;
- место работы;
- дата, время и адрес — когда и куда необходимо явиться;
- уточнение по необходимым документам;
- название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК и СП.
Тернова отметила, что повестка на отправку в период действия военного положения может предоставляться исключительно военнообязанным гражданам после прохождения ими ВВК и в случае отсутствия оснований для отсрочки от мобилизации.
Что делать после получения повестки на отправку
Такая повестка обязывает гражданина явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации (точное время и место указаны в документе).
Лицо, не имеющее военного опыта, направляется в учебный центр. Если человек служил в рядах ВСУ, то его направляют в пункт постоянной дислокации воинской части.
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