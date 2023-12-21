Умеров хочет мобилизовать находящихся за границей украинцев — что будет, если не появиться

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/SCANPIX

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за границей, должны явиться в призывные пункты ВСУ. В случае, если такое решение будет проигнорировано, к ним будут применены санкции.

Об этом Рустем Умеров рассказал в интервью WELT.

Читайте также:

Мобилизация украинцев по кодону

По словам министра, украинцы, проживающие в Германии или других странах за границей, должны усилить ряды ВСУ уже в следующем году. То есть, вернуться в Украину и явиться в призывные пункты. К тем, кто не выполнит это требование, будут применены санкции. Однако что именно они предполагают, Умеров не уточнил.

"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", — сказал чиновник.

Напомним, украинское командование планирует мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Однако окончательное решение еще не принято, ведь это требует дополнительных финансов, в частности, 500 млрд. грн, а у нашего государства сейчас нет таких средств.

Ранее мы сообщали, кого сейчас больше нуждаются в ВСУ на фронте.

Также мы писали, что экс-командир "Азова" ответил, стоит ли мобилизовать заключенных.