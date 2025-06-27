Будут ли мобилизовать парней моложе 24 лет принудительно

Тренировка военнослужащих ВСУ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Рустем Умеров ответил, будут ли в Украине мобилизовывать ребят младше 24 лет. Министр обороны Украины четко заявил: на сегодняшний день вопрос об уменьшении возраста мобилизации не находится в повестке дня. По его словам, любые изменения в этой сфере могут приниматься исключительно на уровне политического руководства государства, и пока таких решений не планируется.

Об этом он заявил во время брифинга с украинскими и иностранными журналистами, передает "Мы-Украина".

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Умеров подчеркнул, что контрактная служба для граждан в возрасте 18-24 лет остается полностью добровольной. Принудительного привлечения этой категории молодежи в армию не предусматривается.

Министр также высоко оценил вклад молодых военнослужащих, которые уже сейчас проходят службу в Вооруженных силах. Он отметил их профессиональную подготовку, выдержку и боевой дух, которые стали убедительным доказательством того, что молодое поколение способно эффективно выполнять боевые задачи.

"Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать", — подчеркнул Умеров.

Напомним, стало известно, кто в июле 2025 года имеет право на бронь от мобилизации.

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