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Главная Мобилизация Умеров сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

Умеров сделал заявление о снижении мобилизационного возраста

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 11:58
Будут ли мобилизовать парней моложе 24 лет принудительно
Тренировка военнослужащих ВСУ. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Ключові моменти В каких случаях в армию привлекают ребят в возрасте от 18 до 24 лет

Рустем Умеров ответил, будут ли в Украине мобилизовывать ребят младше 24 лет. Министр обороны Украины четко заявил: на сегодняшний день вопрос об уменьшении возраста мобилизации не находится в повестке дня. По его словам, любые изменения в этой сфере могут приниматься исключительно на уровне политического руководства государства, и пока таких решений не планируется.

Об этом он заявил во время брифинга с украинскими и иностранными журналистами, передает "Мы-Украина".

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В каких случаях в армию привлекают ребят в возрасте от 18 до 24 лет

Умеров подчеркнул, что контрактная служба для граждан в возрасте 18-24 лет остается полностью добровольной. Принудительного привлечения этой категории молодежи в армию не предусматривается.

Министр также высоко оценил вклад молодых военнослужащих, которые уже сейчас проходят службу в Вооруженных силах. Он отметил их профессиональную подготовку, выдержку и боевой дух, которые стали убедительным доказательством того, что молодое поколение способно эффективно выполнять боевые задачи.

"Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать", — подчеркнул Умеров.

Напомним, стало известно, кто в июле 2025 года имеет право на бронь от мобилизации.

Также читайте, как трактует закон мобилизацию женщин в июле 2025 года и будут ли мобилизовать студентов летом в ряды ВСУ.

ВСУ военный призыв мобилизация военнообязанные контракт юноши
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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