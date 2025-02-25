В Украине продлили срок бронирования работников, — Шмыгаль

Заседание правительства. Фото: скриншот из видео

Кабинет Министров Украины продлил срок бронирования работников предприятий и обновления статуса их критичности. Теперь это можно сделать до конца марта 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 25 февраля.

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"До 31 марта продлеваем действие отсрочек забронированных работников", — отметил Шмыгаль.

По его словам, таким образом предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного согласно новым критериям, а также для перебронирования своего персонала.

Скриншот поста Шмыгаля

Ранее в материале Новини.LIVE рассказывали, кого не имеют право мобилизовать в марте 2025 года.

Также мы сообщали, как можно обжаловать решение о мобилизации, которое было незаконным.