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Правительство изменило правила прохождения ВВК для некоторых призывников — о ком идет речь

13 июня 2024 19:32
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Кто может не проходить ВЛК
При прохождении ВВК. Фото: imagedelivery.net
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому предусматривается, что призывникам и военнообязанным в возрасте до 25 лет, имеющим бронирование, не нужно проходить военно-врачебную комиссию. Отправить на медицинское освидетельствование могут только тех, кто согласился добровольно.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

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С этого момента призывников до 25 лет во время военного положения могут отправить на прохождение медицинского осмотра только в том случае, если они идут служить добровольно.

Процедура получения отсрочки от мобилизации при бронировании также не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию.

Кроме этого, постановление изменило правила для получения отсрочки в качестве смотрителя, если военнообязанный ухаживает за кем-то из своих родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью II групп.

Теперь для этого не требуется вывод врачебно-консультативной комиссии.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВВК. Это не предусмотрено новым законом о "О воинской обязанности и военной службе".

Добавим, что в Министерстве обороны Украины обновили список заболеваний для определения пригодности к военной службе.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
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война в Украине
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