Хто може не проходити ВЛК

Під час проходження ВЛК. Фото: imagedelivery.net

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою передбачається, що призовникам та військовозобов’язаним віком до 25 років, які мають бронювання, не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Відправити на медичний огляд можуть лише тих, хто зголосився добровільно.

Про це говориться у постанові, яка була опублікована на сайті уряду.

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З цього моменту, призовників до 25 років під час воєнного стану можуть відправити на проходження медичного огляду лише у разі, якщо вони йдуть служити добровільно.

Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.

Окрім цього, постанова змінила правила для отримання відстрочки як доглядача, якщо військовозобов’язаний доглядає за кимось зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II груп.

Відтепер для цього не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом про "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також додамо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби.