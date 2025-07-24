Отсрочка многодетному - содержание чужих детей это отсрочка или нет

Родители с детьми. Фото: Depositphotos

Содержание детей жены от предыдущего брака может стать основанием для оформления отсрочки от мобилизации как многодетного отца (если общее количество несовершеннолетних на иждивении гражданина не менее трех). Но для этого нужно идти в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Может ли тот, кто содержит чужих детей, считаться многодетным родителем

Многодетные родители — те, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей — имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он, имея двоих детей от предыдущего брака, живет в браке с женщиной, которая также имеет двух несовершеннолетних детей от предыдущего брака.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право, фактически удерживая всех этих детей, на отсрочку от мобилизации по пункту "многодетный отец".

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе гражданину, что можно сделать в такой ситуации.

Где можно доказать факт содержания детей

Юрист подчеркнул, теоретически возможность оформить отсрочку существует.

"Право на отсрочку имеют мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей. Поэтому, Вам необходимо доказать, что биологический отец детей их не содержит", — отметил Айвазян.

Поэтому в таком случае, если человек фактически удерживает чужих детей, не будучи их формальным отцом или усыновителем, нужно идти в суд и доказывать там факт неудержания биологическим отцом и, соответственно, содержание этим самым человеком, который хочет получить отсрочку.

Если суд признает факт содержания детей жены от первого брака, то в ТЦК должны оформить такому гражданину отсрочку.

Напомним, мы ранее писали о том, дает ли право на отсрочку паспорт многодетных.

Добавим, мы сообщали о том, что делать многодетному отцу, если его незаконно мобилизовали.