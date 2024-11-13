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В "Айдаре" назвали плюсы снижения мобилизационного возраста

13 ноября 2024 12:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Снижение мобилизационного возраста — как это повлияет на армию
Станислав Бунятов. Фото: РБК-Украина
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Снижение мобилизационного возраста до 45 лет отразится на составе украинской армии. Такие решения помогут привлечь к службе больше молодежи.

Об этом сообщил военнослужащий батальона "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram в среду, 13 ноября.

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По словам Бунятова, разговоры о том, что воевать уже некому не объективны. Он подчеркнул, что правильнее будет сказать — "уже все, кто мог заплатили".

"Если мобилизационный возраст снизить до 45, не снижая нижний порог, то изменятся несколько факторов: исчезнут деды из штурмовых подразделений и пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать", — написал Бунятов.

Бунятов высказался о понижении мобилизационного возраста
Пост Станислава Бунятова о снижении мобилизационного возраста. Фото: скриншот

По его словам, вместо того чтобы выплачивать достойные пенсии реальным инвалидам войны, украинцы отдают свои налоги тем, кто купил себе инвалидность.

"Плакать хочется когда приезжаешь в учебку, а там стоят мужики минимум возраста твоего отца, а отправляют их туда своими приказами "почтенные генералы", которые не знают из чего автомат состоит", — написал военный.

Напомним, первый вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время в парламенте не рассматривают вопрос о снижении мобилизационного возраста.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что все идет к тому, чтобы в Украине снизили мобилизационный возраст. Однако, по его словам, власти не очень-то хотят это делать.

военнослужащие военный призыв мобилизация армия ВСУ

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