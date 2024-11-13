Зниження мобілізаційного віку — як це вплине на армію

В "Айдарі" назвали переваги зниження мобілізаційного віку
Зниження мобілізаційного віку до 45 років позначиться на складі української армії. Такі рішення допоможе залучити до служби більше молоді.
Про це повідомив військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов в Telegram у середу, 13 листопада.
Як зміниться ситуація у війську, якщо знизити мобілізаційний вік
За словами Бунятова, розмови про те, що воювати вже нікому не об'єктивні. Він наголосив, що правильніше буде сказати — "вже всі хто міг заплатили".
"Якщо мобілізаційний вік знизити до 45, не знижуючи нижній поріг, то зміниться декілька факторів: зникнуть діди зі штурмових підрозділів та підуть воювати ті, хто вже заплатив, щоб не воювати", — написав Бунятов.
За його словами, замість того, щоб виплачувати достойні пенсії реальним інвалідам війни, українці віддають свої податки тим, хто купив собі інвалідність.
"Плакати хочеться коли приїжджаєш в учебку, а там стоять мужики мінімум віку твого батька, а відправляють їх туди своїми наказами "поважні генерали", які не знають з чого автомат складається", — написав військовий.
Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті не розглядають питання зниження мобілізаційного віку.
Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що все йде до того, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік. Однак, за його словами, влада не дуже хоче це робити.
Читайте Новини.LIVE!