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В "Айдарі" назвали переваги зниження мобілізаційного віку

13 листопада 2024 12:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Зниження мобілізаційного віку — як це вплине на армію
Станіслав Бунятов. Фото: РБК-Україна
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Зниження мобілізаційного віку до 45 років позначиться на складі української армії. Такі рішення допоможе залучити до служби більше молоді.

Про це повідомив військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов в Telegram у середу, 13 листопада.

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За словами Бунятова, розмови про те, що воювати вже нікому не об'єктивні. Він наголосив, що правильніше буде сказати — "вже всі хто міг заплатили".

"Якщо мобілізаційний вік знизити до 45, не знижуючи нижній поріг, то зміниться декілька факторів: зникнуть діди зі штурмових підрозділів та підуть воювати ті, хто вже заплатив, щоб не воювати", — написав Бунятов.

Бунятов висловився про зниження мобілізаційного віку
Пост Станіслава Бунятова про зниження мобілізаційного віку. Фото: скриншот

За його словами, замість того, щоб виплачувати достойні пенсії реальним інвалідам війни, українці віддають свої податки тим, хто купив собі інвалідність. 

"Плакати хочеться коли приїжджаєш в учебку, а там стоять мужики мінімум віку твого батька, а відправляють їх туди своїми наказами "поважні генерали", які не знають з чого автомат складається", — написав військовий.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті не розглядають питання зниження мобілізаційного віку.

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що все йде до того, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік. Однак, за його словами, влада не дуже хоче це робити.

військовослужбовці військовий призов мобілізація армія ЗСУ

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