Зниження мобілізаційного віку — як це вплине на армію

Станіслав Бунятов. Фото: РБК-Україна

Зниження мобілізаційного віку до 45 років позначиться на складі української армії. Такі рішення допоможе залучити до служби більше молоді.

Про це повідомив військовослужбовець батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов в Telegram у середу, 13 листопада.

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За словами Бунятова, розмови про те, що воювати вже нікому не об'єктивні. Він наголосив, що правильніше буде сказати — "вже всі хто міг заплатили".

"Якщо мобілізаційний вік знизити до 45, не знижуючи нижній поріг, то зміниться декілька факторів: зникнуть діди зі штурмових підрозділів та підуть воювати ті, хто вже заплатив, щоб не воювати", — написав Бунятов.

Пост Станіслава Бунятова про зниження мобілізаційного віку. Фото: скриншот

За його словами, замість того, щоб виплачувати достойні пенсії реальним інвалідам війни, українці віддають свої податки тим, хто купив собі інвалідність.

"Плакати хочеться коли приїжджаєш в учебку, а там стоять мужики мінімум віку твого батька, а відправляють їх туди своїми наказами "поважні генерали", які не знають з чого автомат складається", — написав військовий.

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті не розглядають питання зниження мобілізаційного віку.

Голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що все йде до того, щоб в Україні знизили мобілізаційний вік. Однак, за його словами, влада не дуже хоче це робити.