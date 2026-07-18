В «Армия+» появился военный билет для военнослужащих

Приложение "Армия+" для военнослужащих. Фото: "Армия+"

В приложении "Армия+" запущен электронный военно-учетный документ для военнослужащих ВСУ и ГССТ. Отныне они могут быстро проверить свой военный статус в смартфоне, и им больше не нужно использовать бумажный военный билет или удостоверение офицера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Как получить документ и почему он важен

В Минобороны пояснили, что для оформления документа военным не нужно подавать заявления, собирать документы или куда-либо обращаться.

Для этого достаточно лишь иметь приложение "Армия+", которое после авторизации автоматически получит необходимую информацию через реестр военнослужащих. В частности, данные о службе подтверждаются на основе информации из системы учета личного состава "Импульс".

Если все данные верны, документ появится в приложении автоматически. Он будет постепенно становиться доступным для военнослужащих ВСУ и ГССТ. Если документа пока нет, то, скорее всего, необходимые данные еще не полны или проходят проверку в системе.

Читайте также:

"Если в воинской части уже работают с системой учета личного состава «Импульс», военнослужащий может обратиться в кадровую службу и попросить проверить актуальность своих личных и служебных данных", — говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что электронный военный билет в приложении «Армия+» имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Кстати, после получения документа появится возможность сформировать выписку из него, которая будет доступна в телефоне в автономном режиме.

Что касается данных, в документе в "Армия+" указаны:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

дата выдачи документа;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

официальный номер военного документа — он генерируется автоматически, является уникальным и отличается от номера бумажного удостоверения;

фотография — при наличии данных в системах;

статус военнослужащего –- при наличии данных в системах.

Где можно использовать электронный военный документ

В министерстве сообщили, что военные могут использовать этот документ для подтверждения своего военного статуса и того, что они относятся к категории военнослужащих. В частности, он может быть использован:

в воинской части;

на КПП и блокпостах;

при взаимодействии с ТЦК, ВСП и полицией;

в государственных органах, учреждениях и организациях;

при получении услуг – при наличии соответствующих технических возможностей.

Как сообщали Новини.LIVE, в некоторых случаях в приложении "Армия+" может появиться красная полоса, означающая нахождение в режиме СЗЧ. Однако есть несколько вариантов, как её убрать.

Ранее мы писали, что в приложении "Армия+" анонсировали новый учебный курс "Служебное расследование".