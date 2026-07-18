Військовий квиток для воїнів з'явився в Армія+

Застосунок "Армія+" для військовослужбовців. Фото: "Армія+"

У застосунку "Армія+" запустили електронний військово-обліковий документ для воїнів ЗСУ та ДССТ. Відтепер вони можуть швидко перевірити свій військовий статус у смартфоні і їм не потрібно в використовувати паперовий військовий квиток чи посвідчення офіцера.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Міноборони України.

Як отримати документ і чому він важливий

У Міноборони пояснили, що для оформлення документа військовим не треба подавати заяви, збирати папери чи кудись звертатися.

Для цього достатньо лише достатньо мати застосунок "Армія+", який після авторизації автоматично отримає необхідну інформацію через реєстр військових. Зокрема, дані про службу підтверджуються на основі інформації із системи обліку особового складу "Імпульс".

Якщо усі дані коректні, то документ з'явиться у застосунку автоматично. Він буде доступним для військових ЗСУ та ДССТ поступово. Якщо є документа поки немає, то скоріше за все, необхідні дані ще не повні або ж проходять підтвердження в системі.

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"Якщо у військовій частині вже працюють із системою обліку особового складу "Імпульс", військовослужбовець може звернутися до служби персоналу та попросити перевірити актуальність своїх персональних і службових даних", —- йдеться у повідомленні.

Також варто зазначити, що електронний військовий квиток у застосунку "Армія+" має таку ж юридичну силу, як і паперовий. До речі, після отримання документа буде можливість сформувати витяг з нього, який буде доступний в телефоні офлайн.

Щодо даних, у документі в "Армія+" показано:

прізвище, ім’я та по батькові;

дата народження;

дата видачі документа;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

офіційний номер військового документа – він генерується автоматично, є унікальним і відрізняється від номера паперового посвідчення;

фото – за наявності даних у системах;

статус військовослужбовця – за наявності даних у системах.

Де можна використовувати електронний військовий документ

У міністерстві розповіли, що військові можуть використовувати цей документ для підтвердження їх військового статусу і того, що вони належать до категорії військовослужбовців. Зокрема, він може бути використаний:

у військовій частині;

на КПП і блокпостах;

під час взаємодії з ТЦК, ВСП і поліцією;

у державних органах, установах та організаціях;

під час отримання послуг – за наявності відповідних технічних можливостей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у деяких випадках у додатку "Армія+" може з'явитися червона стрічка, що означає перебування у СЗЧ. Однак є декілька варіантів, як її прибрати.

Такой ми писали, що у застосунку "Армія+" анонсували новий навчальний курс "Службове розслідування".