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В каком ТЦК обновлять данные, если мужчина живет не по месту прописки — заявление Генштаба

4 мая 2024 01:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Правила военного учета, как обновить данные, как мужчина живет не по месту прописки, регистрации
Мужчины стоят в очереди в ТЦК. Фото иллюстративное: hromadske.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Военнообязанный, живущий не по месту регистрации, должен встать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК) по месту фактического проживания. После внесения данных в единый реестр мужчину автоматически снимут с учета в старом военкомате.

Об этом в четверг, 2 мая, в интервью изданию NV сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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Например, мужчина живет в Киеве, а на учете стоит в одном из ТЦК Днепра. В таких случаях, объясняют в Генштабе, следует идти в ближайший ТЦК и писать заявление с просьбой поставить вас на военный учет по месту фактического проживания.

"Это абсолютно не проблема (проживание человека не по месту прописки. — Ред.). Человек пишет заявление, с какой целью он становится на воинский учет на новом месте. Информация о взятии на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся на учете по новому месту. По старому месту он автоматически будет снят с воинского учета", — сказал Юрий Глущенко.

Право не приходить в ТЦК имеют только украинские мужчины, у которых есть отметка в военном билете об исключении с учета.

Ранее в Министерстве обороны Украины был обновлен список заболеваний для определения пригодности к военной службе.

Также мы сообщали, что штрафы за нарушение правил воинского учета возрастут в пять раз.

военкомат
прописка
реестр
Генштаб ВСУ
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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