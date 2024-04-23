Когда мужчине могут дать отсрочку от мобилизации

В каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца — ответ юриста
Если военнообязанный пришел в ТЦК добровольно и хочет мобилизоваться, ему могут дать короткую отсрочку от службы. Срок такого отпуска — до 2-х месяцев.
Об этом в интервью "Экономиной правде" сообщил юрист Владислав Кепко.
На сколько ТЦК отпустит добровольца
Двухмесячная отсрочка предусмотрена только для мужчин, которые сознательно, без повестки, пришли в ТЦК с целью мобилизации.
"Для пришедших в ТЦК и СП добровольно с целью призыва на службу будет предоставлено 2 месяца после прохождения ВЛК на устроение своих дел перед призывом по мобилизации", — пояснил юрист.
Владислав Кепко отметил, что согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая этого года, работники военкоматов получают право выписывать повестки где угодно — хоть "на коленке". Это будет законно.
Ранее мы сообщали, что народный депутат от политфракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала всех своих военнообязанных коллег и их детей обновить данные в ТЦК СП.
Также мы писали, что военнообязанные украинцы смогут обновить данные военного билета без визита в территориальный центр комплектования. Процедура будет доступна онлайн.
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