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В каком случае мужчинам будут давать отсрочку на два месяца — ответ юриста

23 апреля 2024 08:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Когда мужчине могут дать отсрочку от мобилизации
Мужчины в очереди в ТЦК. Фото иллюстративное: Общественное Львов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Если военнообязанный пришел в ТЦК добровольно и хочет мобилизоваться, ему могут дать короткую отсрочку от службы. Срок такого отпуска — до 2-х месяцев.

Об этом в интервью "Экономиной правде" сообщил юрист Владислав Кепко.

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Двухмесячная отсрочка предусмотрена только для мужчин, которые сознательно, без повестки, пришли в ТЦК с целью мобилизации.

"Для пришедших в ТЦК и СП добровольно с целью призыва на службу будет предоставлено 2 месяца после прохождения ВЛК на устроение своих дел перед призывом по мобилизации", — пояснил юрист.

Владислав Кепко отметил, что согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая этого года, работники военкоматов получают право выписывать повестки где угодно — хоть "на коленке". Это будет законно.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от политфракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая призвала всех своих военнообязанных коллег и их детей обновить данные в ТЦК СП.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы смогут обновить данные военного билета без визита в территориальный центр комплектования. Процедура будет доступна онлайн.

ВСУ
военный призыв
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
уклонисты

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