В ISW назвали решающий фактор наращивания боеспособности ВСУ

Военные ВСУ. Фото: Генштаб

Принятие украинским парламентом закона об усилении ответственности за уклонение от мобилизации позволит возобновлять существующие бригады в Вооруженных силах Украины. Но нарастить боеспособность армии поможет только западное оружие.

Об этом пишет ISW.

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Так, 10 апреля Верховная Рада рассмотрела и приняла положения проекта закона о мобилизации.

Также парламент принял положение закона, позволяющее мобилизовать украинских осужденных, а также положение, которое вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и усиливает наказание за уклонение от мобилизации.

Известно, что украинские чиновники изъяли из законопроекта существующее положение, которое предусматривает окончание военной службы мобилизованных после 36 месяцев службы.

Однако спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что вопрос о демобилизации будет рассмотрен в отдельном законопроекте.

"Усилия Украины по созданию более устойчивого мобилизационного аппарата поддержат способность украинской армии восстанавливать и реконструировать существующие подразделения и создавать новые подразделения", — говорится в отчете ISW.

Однако, по мнению аналитиков, материальные средства от Запада остаются важнейшим решающим фактором для способности украинской армии восстанавливать и наращивать свою боевую мощь.

Напомним, в Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

Также парламент рассмотрел правительственный законопроект №10379, предусматривающий усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, за отказ прохождения ВЛК.