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В ISW назвали вирішальний чинник нарощування боєздатності ЗСУ

11 квітня 2024 07:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ISW назвали вирішальний чинник нарощування боєздатності ЗСУ
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ухвалення українським парламентом закону про посилення відповідальності за ухилення від мобілізації дасть змогу поновлювали існуючі бригади в Збройних силах України. Але наростити боєздатність армії допоможе лише західна зброя.

Про це пише ISW.

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Так, 10 квітня Верховна Рада розглянула і прийняла положення проєкту закону про мобілізацію.

Також парламент ухвалив положення закону, яке дозволяє мобілізувати українських засуджених, а також положення, що вносить зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють покарання за ухилення від мобілізації.

Відомо, що українські чиновники вилучили із законопроєкту існуюче положення, яке передбачало закінчення військової служби мобілізованих після 36 місяців служби.

Однак речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що питання про демобілізацію розглянуть в окремому законопроєкті.

"Зусилля України зі створення більш стійкого мобілізаційного апарату підтримають здатність української армії відновлювати і реконструювати існуючі підрозділи та створювати нові підрозділи", — йдеться у звіті ISW.

Однак на думку аналітиків, матеріальні засоби від Заходу залишаються найважливішим вирішальним фактором для здатності української армії відновлювати і нарощувати свою бойову міць.

Нагадаємо, у Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народних обранця.

Також парламент розглянув урядовий законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. 

зброя
ISW
мобілізація
війна в Україні
ВЛК

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