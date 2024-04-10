Законопроєкт про мобілізацію — повістка буде вважатися врученою навіть без її отримання

Представники ТЦК та СП спілкуються з чоловіком. Фото: УП

Вимога територіального центру комплектування буде вважатися врученою навіть з моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення. Крім того, керівник ТЦК матиме можливість ініціювати затримання ухилянта.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" у середу, 10 квітня.

Читайте також:

Нові правила вручення повісток

Якщо людина не отримала повістку від ТЦК через те, що не була знайдена за адресою місцеперебування, що зареєстрована у встановленому законом порядку, то цей день вважатиметься днем вручення повістки. Після цього можна буде розглядати можливість обмеження її права керувати автомобілем.

Законопроєкт про посилення мобілізації дозволяє керівнику ТЦК звертатися до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК громадянина, якщо він не уточнив військово-облікові дані.

Варто зазначити, що з 4 квітня закон про цифровізацію військового обліку став чинним, надаючи державі доступ до реєстру військовозобов'язаних, який містить інформацію про місце роботи, тимчасове проживання, реєстрацію авто тощо. Ці дані стануть доступними для ТЦК.

Також 10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який збільшує штрафи за ухилення від військового обліку: до 22,5 тис. грн для самого ухилянта та до 59,5 тис. грн для підприємства, де він працює.

Отже, законопроєкт №10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 "Заходи впливу".

Згідно з цією нормою, у випадку невиконання громадянином обов'язків під час мобілізації, таких як неявка на виклик ТЦК або непроходження медичного огляду, а також у випадку неуточнення своїх військово-облікових даних протягом 60 днів, керівник ТЦК має право звертатися до поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК в разі вчинення ним адміністративного правопорушення.

У разі неможливості здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом п'яти днів з дня отримання відповіді надсилає громадянину рекомендований лист з повідомленням про вручення на його адресу вимогу щодо виконання військового обов'язку.

Днем вручення вимоги є:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв’язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою ТЦК;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси.

У випадку, коли громадянин протягом десяти календарних днів відмовляється добровільно виконати зазначений у вимозі обов'язок, ТЦК може звернутися до суду за тимчасовим обмеженням його права керувати транспортним засобом під час мобілізації. Це обмеження діятиме до виконання або відкликання вимоги.

Нагадаємо, Верховна Рада розглянула урядовий законопроєкт №10379, який передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення, зокрема за відмову проходження ВЛК. Гончаренко висловив обурення щодо наміру запроваджувати кримінальну відповідальність за такі дії.

Також Міністерство культури та інформаційної політики України забронювало від мобілізації 1150 працівників сфери культури та понад 700 медійників. У відомстві наголосили, що ці люди критично важливі для своїх підприємств.