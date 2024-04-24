В Кабмине планируют ввести новые ограничения для уклонистов — о чем идет речь

Сотрудники ТЦК общаются с мужчиной на улице. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

В Кабинете министров готовят новые ограничения для тех, кто не обновит данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, речь идет об административных услугах.

Особенности новых санкций против уклонистов узнало издание "Фокус" в среду, 24 апреля.

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Новые санкции против уклонистов

Против военнообязанных, которые своевременно не обновят данные в ТЦК и СП, ввели очередные ограничения.

По словам Малюськи, для получения некоторых административных услуг могут потребоваться военно-учетные документы. Над соответствующими изменениями в постановление уже работают в Кабмине.

"У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей", — заявил Малюска.

Он добавил, что сейчас нарабатываются разные изменения, которые установят предпосылку для предоставления отдельных административных услуг без предоставления военно-учетного документа.

Министр также отметил, что государство попытается сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех, и чтобы все его выполняли.

Ранее мы рассказывали, что военнообязанных украинцев пугают массовыми задержаниями и созданием специального отдельного подразделения Нацполиции, которое будет заниматься поиском и отправкой уклонистов в ТЦК.

Напомним, мы писали, как обновить военно-учетные данные без визита в ТЦК и СП.