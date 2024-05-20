В Минкульте рассказали, сколько их работников получили бронь от мобилизации
Министерство культуры забронировало от мобилизации более 40% работников входящих в него учреждений. Всего в сфере культуры насчитывается 3076 военнообязанных.
Об этом сообщил и.о. министра культуры Ростислав Карандеев в понедельник, 20 мая.
Бронирование для учреждений Минкульта
По словам министра, в сфере культуры насчитывается 3076 военнообязанных лиц, работающих в 74 учреждениях. Среди них от мобилизации забронировано 1241 человек. Это составляет около 42%.
"Сегодня, если проанализируем количество мобилизованных из числа заведений культуры, а эта цифра колеблется, то мобилизовано где-то 5%, где-то 8%, где-то 10%, но обычно не больше. Что касается бронирований, то по заведениям культуры есть примерно 40% в среднем забронированных", — рассказал Карандеев.
И.о. министра объяснил, что в сфере культуры есть много направлений деятельности, которые нельзя заменить сразу. Речь идет о специалистах, которые учатся годами — музыканты, танцовщики, хореографы.
"У этих людей государство вложило огромные средства, они являются ценностью. Это наш капитал", — пояснил Карандеев.
Ранее мы сообщали, что недавно в Украине было запущено приложение для обновления данных военнообязанными. На 20 мая уже более 260 тысяч граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+".
Статус ограниченно подходящего в Украине отменили, и теперь все мужчины должны явиться в ТЦК для обновления данных и прохождения ВЛК. По новому закону есть таблички с болезнями, которые будут определять новый статус для мужчин.
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