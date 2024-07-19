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В Минобороны объяснили, можно ли оформить отсрочку онлайн

19 июля 2024 21:49
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Отсрочка онлайн – в Минобороны ответили, что уже работают над этой опцией
Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам в Украине. Иллюстративное фото: ТЦК и СП/facebook.com
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Согласно закону о мобилизации, определенным категориям военнообязанных предоставляется возможность получить отсрочку от службы. В Министерстве обороны сообщили, возможно ли запросить отсрочку онлайн.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в комментарии для LIGA.net.

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Отсрочка онлайн

Заместитель министра обороны по цифровым технологиям Екатерина Черногоренко подчеркнула, что министерство активно работает над внедрением этой возможности. Она также отметила, что существуют основания для быстрого внедрения процесса подачи заявок на отсрочку через Интернет.

К категориям, позволяющим оперативно получить отсрочку онлайн, относятся статус многодетного отца и статус студента, информация о которых уже находится в государственных реестрах.

Однако существует ряд оснований, для которых данные отсутствуют. Например, нет базы данных об уходе за лицом с инвалидностью.

"Мы планируем, чтобы это была не просто заявка онлайн, а сразу статус. Есть основание — мы зашли в реестр, проверили, что действительно есть родственная связь и инвалидность. И сразу отразили в Резерв+", — добавила Черногоренко.

Она охарактеризовала отсрочку как "очень горячим запросом".

"Например, когда у военнообязанного рождается третий ребенок, он имеет право на отсрочку. Сейчас нужно идти и писать заявление. Хотим, чтобы человек заходил в Резерв+, делал запрос в госреестр и после подтверждения автоматически получал отсрочку. Если хочет отказаться от нее — только тогда должно идти с заявлением физически", — заявила заместитель министра.

Напомним, мы писали о том, какие документы необходимы для получения отсрочки от службы в армии.

Также мы сообщали о том, что следует знать о получении отсрочки от мобилизации из-за инвалидности родителей.

Минобороны Украина мобилизация отставка ТЦК и СП резерв

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