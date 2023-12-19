В Минобороны советуют тем, кто не хочет служить, отбросить иллюзии по мобилизации

Солдаты ВСУ на построении. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В условиях всеобщей мобилизации на службу в ВСУ попадут не только добровольцы, но и те, кто не хочет служить. Это связано из-за полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

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Служить будут все

Павлюк заявил, что в Украине нет изменений по мобилизации или законным основаниям для вручения повесток. По его словам, гражданам должны сообщить, что они нужны для защиты страны или для обновления своих данных.

"Я понимаю, что могут быть эмоции, но не вижу тотальной неготовности украинцев защищать свою страну. Есть огромное количество людей, которые не просто молча, а с честью, несмотря на свои личные обстоятельства, страхи выполняют свой долг и идут защищать Украину", — добавил Павлюк.

Он отметил, что все происходит полностью согласно законодательству, позволяющему вручать повестки в публичных местах.

"С другой стороны, мы должны осознавать, к сожалению, война продолжается, к сожалению, в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет, но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Это тяжелая ноша, но это честь", — уточнил Павлюк.

Напомним, что ранее в ВР готовят крупный законопроект, который внесет серьезные изменения в мобилизационные процессы. Особое внимание в документе уделяется вопросу уклонения от призыва на военную службу, за которые украинцы могут ограничить права.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил ему мобилизовать полмиллиона украинцев.