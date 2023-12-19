Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Минобороны советуют тем, кто не хочет служить, отбросить иллюзии по мобилизации arrow

В Минобороны советуют тем, кто не хочет служить, отбросить иллюзии по мобилизации

19 декабря 2023 23:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минобороны советуют тем, кто не хочет служить, отбросить иллюзии по мобилизации
Солдаты ВСУ на построении. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В условиях всеобщей мобилизации на службу в ВСУ попадут не только добровольцы, но и те, кто не хочет служить. Это связано из-за полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Служить будут все

Павлюк заявил, что в Украине нет изменений по мобилизации или законным основаниям для вручения повесток. По его словам, гражданам должны сообщить, что они нужны для защиты страны или для обновления своих данных.

"Я понимаю, что могут быть эмоции, но не вижу тотальной неготовности украинцев защищать свою страну. Есть огромное количество людей, которые не просто молча, а с честью, несмотря на свои личные обстоятельства, страхи выполняют свой долг и идут защищать Украину", — добавил Павлюк.

Он отметил, что все происходит полностью согласно законодательству, позволяющему вручать повестки в публичных местах.

"С другой стороны, мы должны осознавать, к сожалению, война продолжается, к сожалению, в армии будут служить не только те, кто сам этого хочет, но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Это тяжелая ноша, но это честь", — уточнил Павлюк.

Напомним, что ранее в ВР готовят крупный законопроект, который внесет серьезные изменения в мобилизационные процессы. Особое внимание в документе уделяется вопросу уклонения от призыва на военную службу, за которые украинцы могут ограничить права.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил ему мобилизовать полмиллиона украинцев.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме