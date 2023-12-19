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Вручення повісток у спортзалах та ресторанах — в Міноборони виступили з поясненнями

19 грудня 2023 17:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вручення повісток у спортзалах та ресторанах — в Міноборони виступили з поясненнями
Речник Міноборони Ілларіон Павлюк. Фото: телемарафон
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Більшість військовозобов'язаних готові долучитися до лав ЗСУ, "якщо їх покличуть". Проте співробіників ТЦК та СП можна зустріти з повістками будь-де, наприклад у торгових центрах або ж спортивних залах, що обурює українців.

Речник Міноборони Ілларіон Павлюк в етері "Радіо Свобода" відреагував на вручення повісток в публічних місцях.

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"Як їм усім повідомити, що вони потрібні? Якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками у публічне місце", — запитав він.

Павлюк наголосив, що наразі увага українців зосереджена на тих, хто обурюється, адже вони не очікували на те, що їм у ресторані вручать повістку.

"А чому фокус не зміщений в бік вояків на фронті, які елементарно у відпустку не можуть піти, тому що командир не пускає, бо "тебе треба кимось замінити", — зауважив представник Міноборони.

Вручення повісток в публічних місцях в Україні

У Миколаєві в суботу, 16 грудня, співробітники одного з територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки прийшли до торговельного центру, що на Херсонському шосе. Вони перекрили всі входи і виходи до торгового центру.

Також ми писали, що співробітники ТЦК та СП влаштували рейди по ресторанах Кривого Рогу. Також в одному з ресторанів помітили і працівників поліції.

Своєю чергою у соціальних мережах повідомили, що в елітний ресторан Києва завітали представники територіального центру комплектування. Ймовірно, вони вручали повістки.

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