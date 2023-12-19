Мобілізація в Україні — права ухилянтів хочуть обмежити — що відомо

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ТОТЦК та СП/Facebook

Народні депутати України готують великий законопроєкт, який внесе серйозні зміни до мобілізаційних процесів. Особливу увагу в документі приділяють питанню ухилення від призову на військову службу. Зокрема, для ухилянтів можуть запровадити певні обмеження.

Про це розповіла заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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За її словами, зараз в українців є два способи потрапити в армію — рекрутинг і мобілізація.

Перший варіант передбачає добровільний процес, під час якого особа прямо через сайт або в ЦНАПі може вибрати вакансію та потрапити у бажаний підрозділ та за спеціальністю, де зможе використати найефективніше свої навички.

Другий — примусовий спосіб — мобілізація в рамках воєнного стану шляхом отримання повістки та подальшим відвідуванням Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

А от осіб, які ухиляються від мобілізації чекають певні обмеження. Подробиці поки невідомі — текст великого законопроєкту про мобілізацію обіцяють оприлюднити найближчим часом.

"Концепт зокрема в тому, що якщо ти доброволець, тебе держава обслуговує, сервісний підхід. Якщо ні, може застосувати примус. Якщо ти ухильник — обмеження прав", — написала Безугла.

Варто зауважити, що раніше депутатка виступала з пропозиціями конфісковувати активи ухилянтів, які не бажають повертатися до країни, а також позбавляти таких осіб українського громадянства.

Також наразі відомо, що до законопроєкту про мобілізацію потрапить ініціатива, відповідно до якої право на відстрочку втратять здобувачі вищої освіти старше 30 років, адже здобуваючи другу або третю освіту, чоловіки користуються "лазівкою" в законі, щоб уникнути мобілізації.

Раніше ми повідомляли, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, хто розшукує ухилянтів від мобілізації та яке покарання чекає на тих, хто незаконно уникає служби в армії.

Також ми інформували, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.