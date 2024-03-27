В Минобороны рассказали, как будет проводиться военная подготовка в университетах

Украинские военные во время учений. Фото иллюстративное: Минобороны.

В Министерстве обороны пояснили, что предусматривает законопроект о мобилизации и военной подготовке. В ведомстве подчеркнули, что будут два вида военной подготовки для мужчин — базовая военная подготовка и базовая военная служба.

Об этом рассказали на сайте Минобороны в среду, 28 марта.

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Как будет происходить мобилизация

"Мобилизация предлагается от 25 до 60 лет. Мобилизационный возраст не будет уменьшаться до 18 лет", — рассказали в ведомстве.

В Министерстве добавили, что с 2025 года в вузах будет базовая военная подготовка. Будут 2 вида военной подготовки для мужчин: базовая военная подготовка и базовая военная служба.

Кто будет проходить подготовку

От прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан:

признанные по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

проходившие военную службу.

Вместо срочной службы вводится базовая военная сроком на пять месяцев в мирное время и три месяца в военное.

В министерстве также добавили, что граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы и независимо от военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Информация от Минобороны. Фото: скриншот

Также уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Кроме того, по новому законопроекту в Украине руководителей медицинских учреждений планируют обязать сообщать военкоматам о пребывании на стационаре граждан в возрасте от 18 до 25 лет.