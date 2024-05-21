В Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через приложение "Резерв+"

Приложение "Резерв+" в мобильном телефоне. Фото иллюстративное: РБК-Украина

В приложении "Резерв+" зарегистрировались уже более одного миллиона украинцев. В настоящее время произошло 700 тысяч успешных обновлений данных в режиме онлайн.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в понедельник, 21 мая.

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В Минобороны сообщили, что из-за нового приложения произошло 700 тысяч успешных обновлений данных онлайн. Стоит отметить, что этот показатель — это в десятки раз больше, чем обновлено через ЦНАП и ТЦК вместе взятые.

"Цифровая команда МО делает обновление данных возможным по любой локации. Уже скоро запустим новые сервисы в "Резерв+"! Ожидайте", — говорит Черногоренко.

Кроме того, в министерстве рассказали, что больше всего обновляли свои данные в таких странах (за исключением Украины):

Польша — 1727;

Германия — 1 369;

Канада — 443.

Замминистра также рассказала, что приложением "Резерв+" пользуются даже в Антарктике.

"Есть уже три успешных обновления данных из южной полярной области Земли", — отметила она.

Напомним, запуск мобильного приложения "Резерв+" состоялся в субботу, 18 мая. Приложение, в частности, информирует мужчин, проживающих за границей, что повестки им будут посылать по электронной почте.

Напомним, в течение первых 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.