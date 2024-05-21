В Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через застосунок "Резерв+"
В застосунку "Резерв+" зареєструвались вже понад один мільйонів українців. Наразі відбулося 700 тисяч успішних оновлень даних в режимі онлайн.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у понеділок, 21 травня.
Українці реєструються в "Резерв+"
В Міноборони повідомили, що через новий застосунок відбулось 700 тисяч успішних оновлень даних онлайн. Варто зазначити, що цей показник — це в десятки разів більше, ніж було оновлено через ЦНАП та ТЦК разом узяті.
"Цифрова команда МО робить оновлення даних можливим з будь-якої локації. Вже скоро запустимо нові сервіси у "Резерв+"! Очікуйте", — каже Черногоренко.
Окрім того, в міністерстві розповіли, що найбільше оновлювали свої дані в таких країнах (за винятком України):
- Польща — 1 727;
- Німеччина — 1 369;
- Канада — 443.
Заступниця міністра також розповіла, що застосунком "Резерв+" користуються навіть в Антарктиці.
"Є вже три успішних оновлення даних з південної полярної області Землі", — зазначила вона.
Нагадаємо, запуск мобільного застосунку "Резерв+" відбувся у суботу, 18 травня. Додаток, зокрема, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.
Нагадаємо, впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.
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