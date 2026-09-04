Мобилизация в Украине — условия и сроки контрактов

Украинский боец с оружием. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине с июня ввели механизм перехода на новые контракты для действующих военнослужащих. В них четко указано, сколько еще предстоит служить и какой срок будет выделен на отдых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

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Новые контракты в Силах обороны Украины

В сообщении отмечается, что перейти на мотивационные контракты могут те военнослужащие, у которых срок действия текущего контракта еще не истек. В частности:

те, кто служит по контракту военного времени (до окончания особого периода или до объявления демобилизации);

и те, кто служит по срочному контракту, действие которого продолжается.

Переход происходит исключительно по желанию военнослужащего, после чего он может выбрать один из трех видов контракта в зависимости от должности и части. Среди них:

пехотно-штурмовой — на 10 месяцев. Он предназначен для тех, кто уже служит в боевых частях на любой должности — боевой или небоевой.

— на 10 месяцев. Он предназначен для тех, кто уже служит в боевых частях на любой должности — боевой или небоевой. и боевой или базовый контракты — на 24 месяца. Они предназначены для тех, кто служит на небоевых должностях или в частях, не входящих в перечень боевых.

"Предыдущая служба не засчитывается в срок нового контракта — он отсчитывается с нуля со дня подписания. Если в период действия нового контракта присваивается первичное офицерское или сержантское звание — новый контракт не заключается, действующий продлевается до конца", — говорится в сообщении.

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Также стоит отметить, что военнослужащий, заключивший мотивационный контракт, сохраняет право на увольнение в случае, если будет объявлено решение о демобилизации или же если будет издан указ президента Украины об увольнении соответствующей категории военнослужащих.

Кроме того, по истечении срока действия этого контракта каждый военнослужащий получает отсрочку от повторного призыва. Она состоит из базовой части — 6 месяцев — и дополнительной, которая зависит от типа контракта и предыдущей службы.

Расчет отсрочки по контракту. Фото: скриншот

Если военнослужащий, заключивший мотивационный контракт, ушел в СЗЧ, то этот период не будет засчитываться как прохождение службы.

Для того чтобы оформить мотивационный контракт, необходимо подать рапорт. Это можно сделать в бумажной форме или через приложение «Армия+».

"Вместе с тем, в случаях, когда военнослужащий не имеет соответствующей подготовки, боевого опыта или переходит на новую специальность, предусматривается прохождение соответствующей подготовки и адаптации", — добавили в Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно военный с позывным «Фриман» заявил, что служба по контракту лучше. Причина в том, что в случае принудительной мобилизации у военнослужащего не будет права выбора подразделения. Контракт, в свою очередь, позволяет выбирать должность и получать существенные выплаты.

Также мы писали, можно ли изменить условия контракта перед подписанием.