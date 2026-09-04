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Головна Мобілізація У Міноборони озвучили строки та умови контрактів для військових

У Міноборони озвучили строки та умови контрактів для військових

Ua ru
4 вересня 2026 06:49
Мобілізація в Україні - які умови та строки контрактів
Український воїн зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні з червня запровадили механізм переходу на нові контракти для чинних військових. В них вказані чіткі відповіді, скільки ще служити та який термін буде для відпочинку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням сайт Міноборони України.

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Нові контракти в Силах оборони України

У відомості зазначили, що перейти на мотиваційні контракти можуть ті військові, у яких строк дії поточного ще не закінчився. Зокрема:

  • ті, хто служить за контрактом воєнного часу (до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації);
  • і ті, хто служить за строковим контрактом, дія якого триває.

Перехід відбувається виключно за бажанням військового, після чого він може обрати один з трьох видів контракту залежно від посади і частини. Серед таких:

  • піхотно-штурмовий — на 10 місяців. Він для тих, хто вже служить у бойових частинах на будь-якій посаді – бойовій або небойовій.
  • і бойовий або базовий контракти — на 24 місяці. Воги для тих, хто служить на небойових посадах або в частинах, що не входять до переліку бойових.

"Попередня служба не зараховується до строку нового контракту — він відраховується з нуля від дня підписання. Якщо під час дії нового контракту присвоюється первинне офіцерське або сержантське звання — новий контракт не укладається, поточний продовжується до кінця", — йдеться у повідомленні.

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Також варто зауважити, що військовий, який уклав мотиваційний контракт, зберігає право на звільнення у разі, якщо буде оголошено рішення про демобілізацію або ж якщо буде указ президента України про звільнення відповідної категорії військовослужбовців.

Окрім того, після закінчення строку дії цього контракту кожен військовий отримує відстрочку від повторного призову. Вона складається з базової частини — 6 місяців і додаткової, яка залежить від типу контракту і попередньої служби.

Яку відстрочку надає контракт в ЗСУ
Розрахування відстрочки по контракту. Фото: скриншот

Якщо військовий, який уклав мотиваційний контракт, пішов в СЗЧ, то цей період не буде зараховуватися як проходження служби.

Для того, щоб оформити мотиваційний контракт, необхідно подати рапорт. Це можна зробити у паперовій формі або ж через застосунок "Армія+".

"Разом з тим, в випадках коли військовослужбовець не має відповідної підготовки, бойового досвіду або переходить на нову спеціальність, передбачається проходження відповідної підготовки та адаптації", — додали у Міноборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно військовий з позивним "Фріман" заявив, що служба за контрактом є кращою. Причина в тому, що якщо бути примусово мобілізованим, тоді не буде права вибору підрозділу. Контракт у свою чергу дозволяє контролювати посаду та отримати суттєві виплати.

Також ми писали, чи можна змінити умови контракту перед підписанням.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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