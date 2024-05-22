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В МОН объяснили, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации

22 мая 2024 19:59
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В МОН объяснили, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации
Студенты во время лекции. Фото: КНУ им. Тараса Шевченко
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Министерство образования и науки Украины разъяснило, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, будучи студентом. Для этого следует получить от учебного заведения Справку о соискателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Об этом сообщает прессслужба Минобразования.

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В министерстве отметили, что согласно Порядку проведения призыва граждан на службу во время мобилизации на особый период предусмотрено, что украинцы должны получать Справку о соискателе образования по данным ЕГЭБО.

Чтобы получить такой документ, претендент должен обратиться в учебное заведение, которое сформирует и выдаст его студентам дневной (дуальной) формы обучения.

В Минобразования сообщили, что сейчас проводится доработка программного обеспечения ЕГЕБО, которая позволит учебным заведениям формировать такие справки.

Когда функция будет реализована в полном объеме, МОН пообещали сообщить об этом отдельно, а также предоставить алгоритм получения справки.

Отметим, что ЕДЕБО является единственной базой данных, содержащей информацию обо всех образовательных документах в Украине. Сведения из этого реестра используются для восстановления утраченных документов, получения дубликатов, а также для признания иностранных документов об образовании.

Как известно, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, право на отсрочку от мобилизации получили аспиранты как бюджетной, так и контрактной форм обучения.

Ранее юрист Дмитрий Дончак заявил, что новый закон определяет лиц, не подлежащих мобилизации. К ним относятся и студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме, однако возрастных ограничений в отношении соискателей образования, имеющих право на отсрочку, закон не предусматривает.

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации студенты-мужчины смогут выезжать за границу во время войны. Известно, какие правила пересечения границы будут действовать для студентов.

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Минобразования

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