В Нацполиции объяснили, освобождает ли уклониста условный срок от мобилизации

Заместитель председателя Национальной полиции Максим Цуцкиридзе. Фото: Цензор.НЕТ

Уклонисты, которые получили условные сроки наказания, все равно подлежат мобилизации в Украине. Только если человек совершит такое преступление повторно, тогда его могут привлечь к реальному сроку.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ" во вторник, 13 февраля.

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По его словам, когда суд избирает условия отбывания такого наказания для уклониста, то он руководствуется тем, что этот мужчина является потенциальным военным ВСУ.

"Это зависит от того, каким образом прописано в решении суда отбывание условного срока. Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы все же возможность служить у него была", — отметил Цуцкиридзе.

Может ли служить человек, который имеет подозрение

Правоохранитель добавил, что даже если мужчина имеет досудебное расследование, то это не повод не служить в армии. Однако необходимо рассматривать меру пресечения, которая была избрана в ходе расследования и не будет ли она ограничивать военнообязанного в передвижении.

"У нас есть случай, когда мы установили по запросу наших международных коллег лиц, в отношении которых ведутся следственные действия в одной из стран Балтии. Несколько лет назад там было совершено похищение человека с убийством. Фигуранты дела — наши граждане. Так вот один из них, как установлено, находится на передовой. Он дал показания и подтвердил, что к этому преступлению причастны еще два человека, которые отдали жизни, воюя за нашу страну", — объяснил Цуцкиридзе.

По словам чиновника, этот мужчина продолжает служить на одном из самых сложных направлений фронта. Ему было вручено подозрение, однако мера пресечения не избиралась.

Напомним, ранее в ТЦК рассказали, что о походе в военкомат необходимо думать уже с 16 лет, ведь в 17 юноши должны стать на военный учет.

Также командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что в этом году в армию необходимо мобилизовать 250 тысяч граждан.