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В одном из ТЦК в Украине приостановили прием документов на отсрочку от мобилизации

30 апреля 2024 08:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В одном из ТЦК в Украине приостановили прием документов на отсрочку от мобилизации
Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Telegram/Анна Маляр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки одного из городов Украины временно перестали принимать документы на отсрочку от мобилизации. Речь идет о Черкассах.

Об этом пишет издание "18000" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Черкасского ТЦК Алины Кривошеи.

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Президент внес изменения в некоторые нормативные акты, поэтому документы временно не будут принимать, а после вступления в силу закона о мобилизации изменятся правила предоставления отсрочок.

"Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — сказала представитель ТЦК.

По ее словам, прием документов на отсрочку возобновится после вступления закона в силу.

Комментарий ВСУ

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии РБК-Украина отметил, что информация по приостановке принятия документов на отсрочку в Черкасском ТЦК не соответствует действительности.

Он считает, что слова спикера военкомата могли вырвать из контекста.

Ранее в Минобороны назвали тех лиц, которые в мае получат отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, какие документы необходимо взять военнообязанному в ТЦК для обновления учетных данных.

мобилизация
повестки
война в Украине
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

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