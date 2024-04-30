В одном из ТЦК в Украине приостановили прием документов на отсрочку от мобилизации

Сотрудники ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Telegram/Анна Маляр

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки одного из городов Украины временно перестали принимать документы на отсрочку от мобилизации. Речь идет о Черкассах.

Об этом пишет издание "18000" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Черкасского ТЦК Алины Кривошеи.

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Президент внес изменения в некоторые нормативные акты, поэтому документы временно не будут принимать, а после вступления в силу закона о мобилизации изменятся правила предоставления отсрочок.

"Алгоритм должен быть утвержден постановлением Кабмина. Чтобы люди сейчас не тратили зря время и собственные ресурсы, временно приостановлено принятие документов. Ведь рассмотрение пакета документов превышает срок вступления в силу нового закона", — сказала представитель ТЦК.

По ее словам, прием документов на отсрочку возобновится после вступления закона в силу.

Комментарий ВСУ

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии РБК-Украина отметил, что информация по приостановке принятия документов на отсрочку в Черкасском ТЦК не соответствует действительности.

Он считает, что слова спикера военкомата могли вырвать из контекста.

Ранее в Минобороны назвали тех лиц, которые в мае получат отсрочку от мобилизации.

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