В одному з ТЦК в Україні призупинили прийом документів на відстрочку від мобілізації
У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки одного з міст України тимчасово перестали приймати документи на відстрочку від мобілізації. Йдеться про Черкаси.
Про це пише видання "18000" з посиланням на коментар речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї.
У Черкасах призупинили прийом документів на відстрочку
Президент вніс зміни до деяких нормативних актів, тому документи тимчасово не прийматимуть, а після набрання чинності закону про мобілізацію зміняться правила надання відстрочок.
"Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності новим законом", — сказала речниця ТЦК.
За її словами, приймання документів на відстрочку відновиться після набрання чинності закону.
Коментар ЗСУ
Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у коментарі РБК-Україна зазначив, що інформація щодо призупинення прийняття документів на відстрочку в Черкаському ТЦК не відповідає дійсності.
Він вважає, що слова речниці військкомату могли вирвати з контексту.
Раніше в Міноборони назвали тих осіб, які в травні отримають відстрочку від мобілізації.
Також ми писали, які документи необхідно військовозобов'язаному взяти до ТЦК для оновлення облікових даних.
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