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В одному з ТЦК в Україні призупинили прийом документів на відстрочку від мобілізації

30 квітня 2024 08:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В одному з ТЦК в Україні призупинили прийом документів на відстрочку від мобілізації
Працівники ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Telegram/Ганна Маляр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки одного з міст України тимчасово перестали приймати документи на відстрочку від мобілізації. Йдеться про Черкаси.

Про це пише видання "18000" з посиланням на коментар речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї. 

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Президент вніс зміни до деяких нормативних актів, тому документи тимчасово не прийматимуть, а після набрання чинності закону про мобілізацію зміняться правила надання відстрочок.

"Алгоритм має бути затверджений постановою Кабміну. Щоб люди зараз не витрачали даремно час і власні ресурси, тимчасово призупинено прийняття документів. Адже розгляд пакета документів перевищує термін набрання чинності новим законом", — сказала речниця ТЦК.

За її словами, приймання документів на відстрочку відновиться після набрання чинності закону.

Коментар ЗСУ

Спікер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо у коментарі РБК-Україна зазначив, що інформація щодо призупинення прийняття документів на відстрочку в Черкаському ТЦК не відповідає дійсності.

Він вважає, що слова речниці військкомату могли вирвати з контексту.

Раніше в Міноборони назвали тих осіб, які в травні отримають відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, які документи необхідно військовозобов'язаному взяти до ТЦК для оновлення облікових даних.

мобілізація
повістки
війна в Україні
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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