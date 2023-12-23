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В ОП рассказали, может ли рекрутинг перекрыть количество людей, которое нужно для резерва

23 декабря 2023 11:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП рассказали, может ли рекрутинг перекрыть количество людей, которое нужно для резерва
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рекрутинг не перекроет то количество людей, которое нужно для резерва в ВСУ. По его словам, резерв Украине придется формировать в любом случае.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире программы "Панюта.Итоги".

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Подоляк подчеркнул, что резерв необходим для ротации и демобилизации военных, ведь война может быть долговременной.

На вопрос о мобилизации 500 тысяч человек, которую запросил Генштаб, советник руководителя ОП отметил, что ответы не всегда готовы.

"Темы дискутируются на уровне профессионального сообщества — они готовят ответы, но это немного медленнее, чем появляются информационные спекуляции", — добавил Подоляк.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине является крайне необходимым шагом. На стороне оккупантов в основном воюют молодые россияне.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц. Впрочем, столь значительного количества призывников мы не увидим в ближайшее время. Все из-за сложных мобилизационных процессов.

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