В ОП рассказали, может ли рекрутинг перекрыть количество людей, которое нужно для резерва

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Ukrinform

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рекрутинг не перекроет то количество людей, которое нужно для резерва в ВСУ. По его словам, резерв Украине придется формировать в любом случае.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в эфире программы "Панюта.Итоги".

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Подоляк подчеркнул, что резерв необходим для ротации и демобилизации военных, ведь война может быть долговременной.

На вопрос о мобилизации 500 тысяч человек, которую запросил Генштаб, советник руководителя ОП отметил, что ответы не всегда готовы.

"Темы дискутируются на уровне профессионального сообщества — они готовят ответы, но это немного медленнее, чем появляются информационные спекуляции", — добавил Подоляк.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине является крайне необходимым шагом. На стороне оккупантов в основном воюют молодые россияне.

Также мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нужно мобилизовать 500 тысяч дополнительных лиц. Впрочем, столь значительного количества призывников мы не увидим в ближайшее время. Все из-за сложных мобилизационных процессов.