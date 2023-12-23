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В ОП розповіли, чи може рекрутинг перекрити кількість людей, яка потрібна для резерву

23 грудня 2023 11:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП розповіли, чи може рекрутинг перекрити кількість людей, яка потрібна для резерву
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рекрутинг не перекриє ту кількість людей, яка потрібна для резерву в ЗСУ. За його словами, резерв Україні доведеться формувати в будь-якому випадку. 

Про це Михайло Подоляк розповів в ефірі програми "Панюта.Підсумки".

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Подоляк наголосив, що резерв потрібен для ротації та демобілізації військових, адже війна може бути довготривалою.

На питання про мобілізацію 500 тисяч осіб, яку запросив Генштаб, радник керівника ОП зазначив, що відповіді не завжди готові. 

"Теми дискутуються на рівні професійної спільноти - вони готують відповіді, але це трішки повільніше, ніж з'являються інформаційні спекуляції", — додав Подоляк.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні є вкрай необхідним кроком. На боці окупантів в основному воюють молоді росіяни.

Також ми писали, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що потрібно мобілізувати 500 тисяч додаткових осіб. Утім, такої значної кількості призовників ми не побачимо найближчим часом. Все через складні мобілізаційні процеси.

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