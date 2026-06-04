В Раде обсуждают новые ограничения для нарушителей воинского учета

Водительское удостоверение в Украине. Фото: Facebook

В Верховной Раде обсуждают дополнительные механизмы воздействия на граждан, уклоняющихся от выполнения обязанностей по воинскому учету и мобилизации. Речь идет не только о финансовых санкциях, но и о возможном ограничении доступа к отдельным государственным сервисам и услугам. Об этом ранее заявляли представители парламентского комитета по вопросам национальной безопасности.

Конкретные законодательные инициативы пока находятся на стадии обсуждения, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

Какие меры уже действуют и что предлагают изменить

Одним из существующих инструментов является временное ограничение права управления транспортными средствами. Для этого ТЦК могут обращаться в суд с соответствующими исками. Однако, по данным аналитической платформы Opendatabot, с начала полномасштабной войны было зарегистрировано всего 135 подобных судебных дел, а решения в пользу ТЦК вынесены лишь в десяти случаях. Большинство производств не доходят до рассмотрения по существу из-за процессуальных ошибок или проблем с оформлением документов.

На этом фоне в парламенте обсуждают возможность введения дополнительных ограничений. В частности, рассматривается вариант ограничения доступа к отдельным нотариальным услугам для граждан, которые нарушают требования воинского учета. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Вадим Ивченко ранее подтверждал, что депутаты работают над новыми механизмами ответственности как для уклоняющихся от мобилизации, так и для военнослужащих, самовольно оставивших место службы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как правильно подготовить заявление в ТЦК и СП для отмены штрафа.

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