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Головна Мобілізація У Раді обговорюють нові обмеження для порушників військового обліку

У Раді обговорюють нові обмеження для порушників військового обліку

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 04:30
У Раді обговорюють нові обмеження для порушників військового обліку
Посвідчення водія в Україні. Фото: Facebook

У Верховній Раді обговорюють додаткові механізми впливу на громадян, які ухиляються від виконання обов'язків з військового обліку та мобілізації. Йдеться не тільки про фінансові санкції, а й про можливе обмеження доступу до окремих державних сервісів і послуг. Про це раніше заявляли представники парламентського комітету з питань національної безпеки.

Конкретні законодавчі ініціативи поки що перебувають на стадії обговорення, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

Які заходи вже діють і що пропонують змінити

Одним із наявних інструментів є тимчасове обмеження права керування транспортними засобами. Для цього ТЦК можуть звертатися до суду з відповідними позовами. Однак, за даними аналітичної платформи Opendatabot, від початку повномасштабної війни було зареєстровано лише 135 подібних судових справ, а рішення на користь ТЦК ухвалено лише в десяти випадках. Більшість проваджень не доходять до розгляду по суті через процесуальні помилки або проблеми з оформленням документів.

На цьому тлі в парламенті обговорюють можливість введення додаткових обмежень. Зокрема, розглядається варіант обмеження доступу до окремих нотаріальних послуг для громадян, які порушують вимоги військового обліку. Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Вадим Івченко раніше підтверджував, що депутати працюють над новими механізмами відповідальності як для тих, хто ухиляється від мобілізації, так і для військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як правильно підготувати заяву до ТЦК та СП для скасування штрафу.

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Також Новини.LIVE пояснювали порядок дій у випадках, коли штраф не було анульовано через бездіяльність співробітників територіального центру комплектування.

водійське посвідчення мобілізація ухилянти
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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