В Раде рассматривают законопроект о заочном штрафовании уклонистов — о какой сумме идет речь
В Верховной Раде в среду, 8 мая, начали рассмотрение законопроекта 10379, по которому лиц, не вставших на военный учет, не обновили данные или же не явились за повесткой в ТЦК, смогут оштрафовать заочно. Предложенная сумма от парламентариев составляет 25,5 тысячи гривен.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады.
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Как сообщается, в отношении таких лиц, которые игнорируют военный учет и мобилизацию, будут открываться исполнительные производства и вноситься в реестр должников. В дальнейшем это приведет к полной блокировке счетов.
В то же время работники ТЦК должны иметь подтверждающие документы о получении вызова. Однако, что это за документы — в законопроекте не указано.
В заключении, если лицо не обновило данные, не сообщило ТЦК об изменении персональных данных (если данные отсутствуют в электронных реестрах), не является по повестке или совершило иное нарушение по этим статьям, то ТЦК сможет вынести постановление о штрафе без составления протокола.
Напомним, 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения по процедуре военного призыва в Украине.
Однако юристы-правозащитники считают, что закон не разрешает конфискацию имущества, в то время как другие адвокаты высказываются не столь категорично.
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