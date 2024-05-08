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В Раді розглядають законопроєкт про заочне штрафування ухилянтів — про яку суму йдеться

8 травня 2024 18:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Раді розглядають законопроєкт про заочне штрафування ухилянтів — про яку суму йдеться
Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді у середу, 8 травня, розпочали розгляд законопроєкту 10379, за яким осіб, які не стали на військовий облік, не оновили дані, або ж не з’явилися за повісткою у ТЦК, зможуть оштрафувати заочно. Запропонована сума від парламентарів складає 25,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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Як повідомляється, стосовно таких осіб, які ігнорують військовий облік та мобілізацію, відкриватимуть виконавчі провадження, та вноситимуть до реєстру боржників. Надалі це призведе до повного блокування рахунків.

Водночас працівники ТЦК повинні мати підтвердні документи про отримання виклику. Проте що це за документи — у законопроєкті не вказано.

У висновку, якщо особа не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних (якщо дані відсутні в електронних реєстрах), не з’являється за повісткою чи вчинила інше порушення за цими статтями, то ТЦК зможе винести постанову про штраф без складання протоколу.

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає суттєві зміни щодо процедури військового призову в Україні.

Проте юристи-правозахисники вважають, що закон не дозволяє конфіскацію майна, тоді як інші адвокати висловлюються не так категорично.

Верховна Рада
Україна
нардепи
штрафи
мобілізація
законопроєкт
ухилянти

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