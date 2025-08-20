Видео
В "Резерв+" и на почте разные повестки — что делать

В "Резерв+" и на почте разные повестки — что делать

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 20:00
В Резерв+ и на почте разные повестки - что делать
Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если гражданина объявили в розыск ТЦК из-за неполучения одного вида повестки, а в почтовом ящике он нашел совсем другую повестку, он должен подать запрос в территориальный центр комплектования с просьбой уточнить этот момент. А дальше можно обжаловать розыск из-за неподобающе врученной повестки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Розыск за повестку, но не ту

К юристам обратился гражданин, который получил уведомление о розыске от ТЦК за неполученную боевую повестку (мобилизационное распоряжение).

При этом, отметил мужчина, он обнаружил повестку в почтовом ящике, но это была не боевая повестка, а повестка для уточнения данных.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что сама по себе ситуация с неполученной боевой повесткой является очень серьезной.

"Неявка по мобилизационному распоряжению — это уголовная ответственность. Поэтому и возник вопрос, какой вид повестки к Вам был направлен. Если это повестка на уточнение данных, то тогда непонятна запись о мобилизационном распоряжении", — отметил юрист.

Надо ли идти в ТЦК

Поскольку в почтовом ящике (что уже само по себе является нарушением процесса оповещения, потому что повестки должны быть вручены заказным почтовым отправлением и с уведомлением о вручении) была обнаружена одна повестка, а в "Резерв+" указано о совсем другой повестке — вопрос придется решать в ТЦК, отметил Айвазян.

"Начать нужно с запроса в ТЦК, что именно имеется в виду под имеющейся записью в "Резерв+" и за что Вы находитесь в розыске, если боевой повестки не было", — подчеркнул адвокат.

После этого можно будет подавать иск в суд из-за розыска за неподобающе врученную повестку.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинцам нужно проверить вручение повестки на улице.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, когда повестку ему вручили не по месту регистрации.

повестки ТЦК и СП военнообязанные розыск боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
