В "Резерв+" і на пошті різні повістки — що робити

Застосунок "Резерв+" з повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянина оголосили у розшук ТЦК через неотримання одного виду повістки, а у поштовій скриньці він знайшов зовсім іншу повістку, він має подати запит до територіального центру комплектування з проханням уточнити цей момент. А далі можна оскаржувати розшук через неналежно вручену повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук за повістку, але не ту

До юристів звернувся громадянин, який отримав повідомлення про розшук від ТЦК за неотриману бойову повістку (мобілізаційне розпорядження).

При цьому, зазначив чоловік, він виявився повістку у поштовій скриньці, але це була не бойова повістка, а повістка для уточнення даних.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що сама по собі ситуація із неотриманою бойовою повісткою є дуже серйозною.

"Неявка за мобілізаційним розпорядженням — це кримінальна відповідальність. Тому й виникло питання, який вид повістки до Вас був надісланий. Якщо це повістка на уточнення даних, то тоді незрозумілий запис щодо мобілізаційного розпорядження", — наголосив юрист.

Чи треба йти до ТЦК

Оскільки ж у поштовій скриньці (що вже само по собі є порушенням процесу оповіщення, бо повістки мають бути вручені рекомендованим поштовим відправленням і з повідомленням про вручення) була виявлена одна повістка, а в "Резерв+" вказано про зовсім іншу повістку — питання доведеться вирішувати у ТЦК, зазначив Айвазян.

"Почати потрібно із запиту до ТЦК, що саме мається на увазі під наявним записом у "Резерв+" та за що Ви перебуваєте у розшуку, якщо бойової повістки не було", — підкреслив адвокат.

Після цього можна буде подавати позов до суду через розшук за неналежно вручену повістку.

