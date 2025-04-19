Отсрочка 2025 — как получить, если в Резерв+ не отражается инвалидность

В Резерв+ не отражается инвалидность — как получить отсрочку
Некоторые категории военнообязанных мужчин в Украине имеют возможность оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". В частности, это могут сделать лица с инвалидностью. Однако бывают случаи, когда в приложении не отображается информация об инвалидности.
Как действовать в такой ситуации, рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в своей заметке в Facebook. Она предоставила гражданам подробный алгоритм действий.
"Резерв+" не отображает данные об инвалидности — как действовать
Так, по ее словам, существует два пути решения проблемы, в зависимости от даты установления инвалидности.
1. Инвалидность была установлена до 1 января 2025 года
В этом случае следует подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью для первичной регистрации в информационной системе Министерства социальной политики. К заявлению нужно приложить скан-копию справки об инвалидности. После этого сведения автоматически попадут в соответствующие системы.
Также гражданин может обратиться в орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства, предоставить специалистам оригинал справки и паспорт, чтобы они внесли необходимую информацию вручную.
2. Инвалидность была определена после 1 января 2025 года
В такой ситуации лицу необходимо проверить, есть ли записи в системе на Социальном портале soc.gov.ua — с учетом того, что оценивание теперь проводит экспертная команда вместо МСЭК. Если данные отсутствуют или содержат ошибки, необходимо обратиться в медицинское учреждение, в котором проводилось соответствующее оценивание. Когда информация появится в государственных реестрах, она будет автоматически синхронизирована с приложением "Резерв+".
Ранее мы сообщали, куда обращаться военнообязанным мужчинам, если в "Резерв+" не видно отсрочку.
Напомним, мы писали, кто может оформить отсрочку в "Резерв+".
Также мы информировали, какие документы следует иметь мужчинам с инвалидностью первой группы для выезда за границу.
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