Відстрочка 2025 — як отримати, якщо в Резерв+ не відображається інвалідність

Чоловік зайшов у застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

Деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків в Україні мають можливість оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+". Зокрема, це можуть зробити особи з інвалідністю. Проте трапляються випадки, коли у додатку не відображається інформація про інвалідність.

Як діяти у такій ситуації, розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко у своєму дописі у Facebook. Вона надала громадянам детальний алгоритм дій.

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Так, за її словами, існує два шляхи розв'язання проблеми, залежно від дати встановлення інвалідності.

1. Інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року

У цьому випадку слід подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю для первинної реєстрації в інформаційній системі Міністерства соціальної політики. До заяви потрібно додати скан-копію довідки про інвалідність. Після цього відомості автоматично потраплять до відповідних систем.

Також громадянин може звернутися до органу соціального захисту населення (ОСЗН) за місцем проживання, надати спеціалістам оригінал довідки та паспорт, щоб вони внесли необхідну інформацію вручну.

2. Інвалідність була визначена після 1 січня 2025 року

У такій ситуації особі необхідно перевірити, чи є записи в системі на Соціальному порталі soc.gov.ua — з урахуванням того, що оцінювання тепер проводить експертна команда замість МСЕК. Якщо дані відсутні або містять помилки, необхідно звернутись до медичного закладу, у якому проводилося відповідне оцінювання. Коли інформація з'явиться в державних реєстрах, вона буде автоматично синхронізована із застосунком "Резерв+".

Раніше ми повідомляли, куди звертатись військовозобов'язаним чоловікам, якщо у "Резерв+" не видно відстрочку.

Нагадаємо, ми писали, хто може оформити відстрочку в "Резерв+".

Також ми інформували, які документи слід мати чоловікам з інвалідністю першої групи для виїзду за кордон.