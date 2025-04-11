Мобілізація 2025 — як чоловікам з інвалідністю оформити відстрочку в Резерв+

Чоловік зайшов у застосунок "Резерв+". Фото: РБК-Україна

В Україні, попри дію воєнного стану та загальної мобілізації, чоловіки з інвалідністю мають право на відстрочку від призову на військову службу. Наразі, щоб її оформити, необов’язково йти до ТЦК та СП. Це можна зробити онлайн через застосунок "Резерв+".

Як чоловікам з інвалідністю оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+", які є умови та нюанси, пояснила пресслужба Міністерства соціальної політики України на офіційному порталі відомства.

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Оформлення відстрочки в "Резерв+" — що змінилося для осіб з інвалідністю

Так зазначається, що раніше можливість оформити відстрочку онлайн була лише у чоловіків з інвалідністю, які мали актуальне пенсійне посвідчення, оскільки їх дані містилися в електронній системі Пенсійного фонду України. Тепер це можуть зробити й особи, чиї дані внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Мінсоцполітики передаватиме інформацію про таких людей для полегшення процедури.

Якщо чоловік з інвалідністю раніше отримував будь-який вид соціальної підтримки, його дані обов’язково міститимуться в ЄІССС. Щоб перевірити їх наявність, потрібно зайти в особистий кабінет на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

Щоб подати заяву на відстрочку в "Резерв+", необхідно зробити буквально кілька кліків у застосунку:

обрати пункт "Подати запит на відстрочку";

обрати категорію "Людина з інвалідністю".

Після оформлення такого запиту особа отримає сповіщення із результатом.

Відстрочка в "Резерв+" — які є нюанси

Якщо чоловіку встановили інвалідність після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінила МСЕК, потрібно перевірити наявність даних в ЄІССС. Якщо інформація про інвалідність відсутня, але є документ, виданий МСЕК, можна:

скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю, подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК;

звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення та пред’явити документи, видані МСЕК, що підтверджують встановлення інвалідності.

Також заявку на первинну реєстрацію можуть подати громадяни, які раніше не отримували соціальної підтримки.

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