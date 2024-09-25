Мобилизация в Украине — позволяет ли статус в розыске в Резерв+ поступить в вуз

В Резерв+ стоит статус "в розыске" — сможет ли мужчина поступить в вуз
Военнообязанные мужчины в Украине, желающие поступить в высшее учебное заведение, должны иметь военно-учетные документы. Они могут быть как в бумажном формате, так и в электронной форме. Однако некоторые граждане при обновлении данных в "Резерв+" могут получить статус "в розыске".
Разрешает ли этот статус поступить в университет, объяснили специалисты на портале "Юристи.UA".
Какие ВУД нужно предоставить для поступления в вуз
Следует напомнить, что в приемную комиссию учебного заведения обязательно подается один из указанных военно-учетных документов:
- удостоверение призывника или приписное удостоверение (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных, его имеют лица от 17 до 25 лет);
- военный билет;
- удостоверение офицера запаса;
- временное удостоверение военнообязанного;
- военно-учетный документ на бланке нового образца, форма которого утверждена постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 559;
- электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).
Зачислят ли в вуз военнообязанного, имеющего статус "в розыске"
Как пояснили правоведы, мужчины от 25 лет должны сформировать электронный ВУД через "Резерв+" или "Дію", а затем предоставить его для поступления.
Приписное в этом случае не подходит, ведь человек от 25 лет и старше военнообязанный, а не призывник.
Если при обновлении данных в "Резерв+" появился статус "в розыске", электронный военно-учетный документ будет считаться недействительным. Таким образом, такое лицо не имеют право зачислить на обучение.
Также следует добавить, если электронный военно-учетный документ не имеет QR-кода, он также не считается действительным. Срок действия электронного военно-учетного документа — один год с момента формирования.
Если удастся получить э-ВУД, то мужчину зачислят на обучение.
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