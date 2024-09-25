Мобилизация в Украине — позволяет ли статус в розыске в Резерв+ поступить в вуз

Статус в "розыске" в приложении Резерв+. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанные мужчины в Украине, желающие поступить в высшее учебное заведение, должны иметь военно-учетные документы. Они могут быть как в бумажном формате, так и в электронной форме. Однако некоторые граждане при обновлении данных в "Резерв+" могут получить статус "в розыске".

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Какие ВУД нужно предоставить для поступления в вуз

Следует напомнить, что в приемную комиссию учебного заведения обязательно подается один из указанных военно-учетных документов:

удостоверение призывника или приписное удостоверение (для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных, его имеют лица от 17 до 25 лет);

(для несовершеннолетних, вставших на учет, но еще не военнообязанных, его имеют лица от 17 до 25 лет); военный билет;

удостоверение офицера запаса;

удостоверение офицера запаса; временное удостоверение военнообязанного;

военно-учетный документ на бланке нового образца, форма которого утверждена постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. № 559;

электронный военно-учетный документ (в приложении Резерв+).

Военно-учетный документ в Украине. Фото: Ярослав Станчак

Зачислят ли в вуз военнообязанного, имеющего статус "в розыске"

Как пояснили правоведы, мужчины от 25 лет должны сформировать электронный ВУД через "Резерв+" или "Дію", а затем предоставить его для поступления.

Приписное в этом случае не подходит, ведь человек от 25 лет и старше военнообязанный, а не призывник.

Если при обновлении данных в "Резерв+" появился статус "в розыске", электронный военно-учетный документ будет считаться недействительным. Таким образом, такое лицо не имеют право зачислить на обучение.

Также следует добавить, если электронный военно-учетный документ не имеет QR-кода, он также не считается действительным. Срок действия электронного военно-учетного документа — один год с момента формирования.

Если удастся получить э-ВУД, то мужчину зачислят на обучение.

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