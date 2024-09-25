Мобілізація в Україні — чи дозволяє статус у розшуку в Резерв+ вступити до ВНЗ

Статус у "розшуку" в додатку Резерв+. Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов'язані чоловіки в Україні, які бажають вступити до вищого навчального закладу, повинні мати військово-облікові документи. Вони можуть бути як у паперовому форматі, так і в електронній формі. Проте деякі громадяни при оновленні даних у "Резерв+" можуть отримати статус "у розшуку".

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Які ВОД треба надати для вступу до ВНЗ

Слід нагадати, що до приймальної комісії закладу освіти обов'язково подається один із зазначених військово-облікових документів:

посвідчення призовника або приписне посвідчення (для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними, його мають особи від 17 до 25 років);

(для неповнолітніх, які стали на облік, але ще не є військовозобов'язаними, його мають особи від 17 до 25 років); військовий квиток;

посвідчення офіцера запасу;

посвідчення офіцера запасу; тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

в ійськово-обліковий документ на бланку нового зразка, форма якого затверджена постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559;

ійськово-обліковий документ на бланку нового зразка, форма якого затверджена постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 559; е лектронний військово-обліковий документ (у додатку Резерв+).

Військово-обліковий документ в Україні. Фото: Ярослав Станчак

Чи зарахують до ВНЗ військовозобов'язаного, який має статус "у розшуку"

Як пояснили правознавці, чоловіки від 25 років мають сформувати електронний ВОД через "Резерв+" або "Дію", а потім надати його для вступу.

Приписне у цьому разі не підходить, адже людина від 25 років і старше є військовозобов'язаною, а не призовником.

Якщо при оновленні даних в "Резерв+" з'явився статус "у розшуку", електронний військово-обліковий документ буде вважатись недійсним. Таким чином, таку особу не мають права зарахувати на навчання.

Також, варто додати, якщо електронний військово-обліковий документ не має QR-коду, він також не вважається дійсним. Строк дії електронного військово-облікового документа — один рік з моменту формування.

Якщо вдасться отримати е-ВОД, то чоловіка зарахують на навчання.

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