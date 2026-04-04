Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Силах обороны есть более двух тысяч вакансий для IT-специалистов

В Силах обороны есть более двух тысяч вакансий для IT-специалистов

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 04:38
В Силах обороны есть более двух тысяч вакансий для IT-специалистов
Военнослужащий работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: armyinform.com

В войске появилось более двух тысяч вакансий для IT-специалистов. Такие военные должны обеспечивать эффективность цифровых продуктов, быстро их внедрять и масштабировать.

Об этом 27 марта сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

IT-вертикаль в армии

В армии создали IT-вертикаль. Это сеть специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях: от батальонов до Генштаба ВСУ и Минобороны. Приобщиться к службе могут и действующие военные, и гражданские IT-специалисты. Последние могут служить по контракту или по мобилизации.

В IT-вертикаль приглашают руководителя подразделения цифровой трансформации, проектного менеджера, аналитика данных, бизнес-аналитика, специалиста по сопровождению продукта, специалиста по документальному сопровождению. Это ключевые роль, которые нужны для внедрения и развития цифровых решений в подразделениях.

Преимущества работы IT-вертикали:

  • решения появляются в подразделениях без бюрократических задержек;
  • технологии масштабируются;
  • IT-специалист на месте собирает информацию о нуждах и отзывы о работе;
  • специалисты могут предлагать собственные инициативы.

Ранее Новини.LIVE писал, что процесс возвращения из СОЧ стал более простым. Бюрократические преграды убрали. Отныне документы на назначение будут отправлять из воинской части сразу в Генштаб.

армия IT мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации