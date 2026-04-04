В Силах обороны есть более двух тысяч вакансий для IT-специалистов

В войске появилось более двух тысяч вакансий для IT-специалистов. Такие военные должны обеспечивать эффективность цифровых продуктов, быстро их внедрять и масштабировать.

Об этом 27 марта сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

IT-вертикаль в армии

В армии создали IT-вертикаль. Это сеть специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях: от батальонов до Генштаба ВСУ и Минобороны. Приобщиться к службе могут и действующие военные, и гражданские IT-специалисты. Последние могут служить по контракту или по мобилизации.

В IT-вертикаль приглашают руководителя подразделения цифровой трансформации, проектного менеджера, аналитика данных, бизнес-аналитика, специалиста по сопровождению продукта, специалиста по документальному сопровождению. Это ключевые роль, которые нужны для внедрения и развития цифровых решений в подразделениях.

Преимущества работы IT-вертикали:

решения появляются в подразделениях без бюрократических задержек;

технологии масштабируются;

IT-специалист на месте собирает информацию о нуждах и отзывы о работе;

специалисты могут предлагать собственные инициативы.

