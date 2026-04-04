Головна Мобілізація У Силах оборони є понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців

У Силах оборони є понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців

Дата публікації: 4 квітня 2026 04:38
У Силах оборони є понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців
Військовослужбовець працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: armyinform.com

У війську з'явилося понад дві тисячі вакансій для IT-фахівців. Такі військові мають забезпечувати ефективність цифрових продуктів, швидко їх впроваджувати та масштабувати. 

Про це 27 березня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

IT-вертикаль у війську 

В армії створили IT-вертикаль. Це мережа фахівців із цифрової трансформації на всіх рівнях: від батальйонів до Генштабу ЗСУ та Міноборони. Долучитися до служби можуть і чинні військові, і цивільні IT-фахівці. Останні мають змогу служити за контрактом або за мобілізацією.

До IT-вертикалі запрошують керівника підрозділу цифрової трансформації, проєктного менеджера, аналітика даних, бізнес-аналітика, фахівця із супроводження продукту, фахівця з документального супроводження. Це ключові роль, які потрібні для впровадження й розвитку цифрових рішень у підрозділах.

Переваги роботи IT-вертикалі: 

  • рішення з'являються в підрозділах без бюрократичних затримок;
  • технології масштабуються;
  • IT-фахівець на місці збирає інформацію про потреби та відгуки про роботу;
  • фахівці можуть пропонувати власні ініціативи.

Раніше Новини.LIVE писав, що процес повернення із СЗЧ став більш простим. Бюрократичні перепони прибрали. Відтепер документи на призначення надсилатимуть із військової частини одразу до Генштабу.

Також Новини.LIVE з посиланням на УНІАН повідомляв, що чоловіки віком 50+ підлягають призову. Щоправда, до бойових підрозділів їх зараховуватимуть навряд чи. Здебільшого чоловіків такого віку залучають до підрозділів забезпечення.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
